Акции протеста в Либерии: власти заблокировали доступ к социальным сетям

Монровия, , 10:54 — REGNUM Тысячи жителей Либерии 7 июня вышли на акцию протеста в Монровии. Они выступают против «коррупции и диктатуры» в стране. Власти заблокировали доступ к социальным сетям, передает CNN Africa со ссылкой на заявление платформы интернет-мониторинга NetBlocks.

По данным NetBlocks, были затронуты такие социальные сети как WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook, служба Gmail от Google и веб-сайт Associated Press.

Исполнительный директор газеты Daily Observer Либерии Бай Сама Бест рассказал CNN, что большинство журналистов и некоторые граждане страны используют виртуальные частные сети (VPN), чтобы обойти блокировку.

Министр информации Либерии Юджин Нагбе подтвердил, что платформы социальных сетей были закрыты «из соображений безопасности».

«Мы восстановим доступ к некоторым из них», — сказал Нагбе.

Напомним, что протесты были организованы группой под названием «Совет патриотов», в которую входят активисты гражданского общества, молодежь и представители основных политических партий.

Протестующие представили петицию делегатам от правительства президента Джорджа Веа, который находится у власти чуть больше года.

В документе сообщается, что либерийцы страдают от «тяжелых экономических условий, вызываемых… и поощряемых плохим управлением, преднамеренным и бессмысленном подрыванием целостностных систем».

«Мы пришли, чтобы сказать «нет» плохому управлению, злоупотреблению властью, коррупции и диктатуре», — заявил Генри Коста, один из лидеров протестующих в сообщении WhatsApp для CNN.

Западноафриканская страна с населением 4,8 миллионов человек была опустошена гражданской войной, лихорадкой Эбола и коррупцией, сообщает издание.