В Иране из-за нарушений норм морали закрыты более полутысячи заведений

Тегеран, , 10:52 — REGNUM В столице Ирана более полутысячи кафе и ресторанов были закрыты из-за нарушения норм исламской морали. Об этом заявил глава полиции Тегерана, генерал Хосейн Рахими в интервью иранскому новостному агентству Fars 8 июня.

«За последние десять дней в ходе операции по борьбе с аморальной рекламой в Интернете, использованием несанкционированной музыки и подстрекательством к разврату в кафе и ресторанах было закрыто 547 заведений, задержаны 11 владельцев», — сказал Рахими.

Мониторинг соблюдения норм морали Рахими назвал одной из самых важных задач полиции. Среди нарушений, выявленных в заведениях — незаконная продажа алкоголя, открытая одежда и отсутствие платков на женщинах, проведение совместных вечеринок для гостей обоих полов.