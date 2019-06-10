Понедельник, 10 Июня 2019 года
10:52:42 МСК

В Иране из-за нарушений норм морали закрыты более полутысячи заведений

Политика

Основные нарушения — незаконная продажа алкоголя, неподобающий вид женщин и использование запрещенной музыки

Тегеран, 10 июня 2019, 10:52 — REGNUM  В столице Ирана более полутысячи кафе и ресторанов были закрыты из-за нарушения норм исламской морали. Об этом заявил глава полиции Тегерана, генерал Хосейн Рахими в интервью иранскому новостному агентству Fars 8 июня.

«За последние десять дней в ходе операции по борьбе с аморальной рекламой в Интернете, использованием несанкционированной музыки и подстрекательством к разврату в кафе и ресторанах было закрыто 547 заведений, задержаны 11 владельцев», — сказал Рахими.

Мониторинг соблюдения норм морали Рахими назвал одной из самых важных задач полиции. Среди нарушений, выявленных в заведениях — незаконная продажа алкоголя, открытая одежда и отсутствие платков на женщинах, проведение совместных вечеринок для гостей обоих полов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Ирана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить