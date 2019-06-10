Иран отметил приверженность России и Китая к «ядерной сделке»

Тегеран, , 10:49 — REGNUM Благодарность России и Китаю за приверженность к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе выразил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Однако он заявил о недостаточности такой поддержки, передает 10 июня телеканал Press TV.

Мусави отметил, что Тегеран благодарен российской и китайской сторонам за то, что они остаются в сделке, следуют обязательствам и предлагают инициативы для сохранения СВПД. Однако этих мер недостаточно — от всех остающихся в соглашении сторон нужны совместные действия, добавил он.

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Дипломат сообщил также, что Иран пока не увидел практических и эффективных мер для сохранения СВПД со стороны стран Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемую ядерную сделку заключили в 2015 годах лидеры Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп сначала объявил об одностороннем выходе из соглашения, а затем вернул санкции против Тегерана, включающие запрет на закупку иранской нефти.

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