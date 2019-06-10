США и Польша на пороге решения об увеличении военного присутствия

Варшава, , 10:35 — REGNUM Варшава и Вашингтон могут уже в ближайшее время подписать новое соглашение об увеличении военного присутствия США в Польше. В настоящее время переговоры меду сторонами по этому вопросу завершены. Об этом в эфире Польского радио заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

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При этом Щерский отметил, что пока говорить о достигнутой договорённости рано.

«Теперь исход этих переговоров будет представлен президентам», — отметил глава канцелярии польского лидера.

Он уточнил, что принятие этого политического соглашения может состояться во время визита президента Анджея Дуды 12 июня в Вашингтон.

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Столтенберг обрадовался увеличению военной группировки США в Польше

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон намерен увеличить военный контингент США в Польше на тысячу человек (сейчас в Польше находится порядка четырёх с половиной тысяч американских военных). Соответствующее решение станет итогом переговоров Вашингтона и Варшавы. Ожидаемая дата подписания польско-американского соглашения о военном сотрудничестве — 12 июня 2019 года.

Отмечается, что, прежде всего, будет усилен спецназ. Также американские военные в Польше будут дополнительно оснащены. На территории этой страны американцы намерены запустить работу совместного военного учебно-тренировочного центра.

Напомним, осенью 2018 года президент Польши Анджей Дуда попросил президента США Дональда Трампа построить военную базу в Польше и даже выразил готовность выделить на строительство $2 млрд. Дуда также предложил назвать военный объект в честь главы Белого дома.

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