УФАС отменило итоги закупки на 194,5 млн рублей, объявленной мэрией Якутска

Якутск, , 10:46 — REGNUM Управление федеральной антимонопольной службы по Якутии распорядилось отменить итоги электронного аукциона на выполнение капитального ремонта улиц в микрорайоне Якутска Марха, победителем в котором стала компания ООО «Монтажсервис». Начальная цена этого контракта составляла 194,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Прокуратура Якутии нарушила антимонопольное законодательство: выводы УФАС

По решению УФАС был отменён протокол подведения итогов этого аукциона. За право выполнения работ боролись ОАО «Сахаавтодор» и ООО «Монтажсервис», первая компания предложила меньшую цену, но была отстранена от участия в аукционе из-за отсутствия опыта исполнения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объекта.

По информации ИА SakhaNews, ООО «Монтажсервис» также не соответствовало требованиям, указанным в документации закупки, и это стало причиной требования УФАС отменить протокол подведения итогов аукциона. После этого аукционная комиссия должна была признать заявки ОАО «Сахаавтодор» и ООО «Монтажсервис» не соответствующими требованиям аукционной документации, а мэрия Якутска обязана заново объявить и провести аукцион. Однако аукционная комиссия мэрии Якутска 6 июня снова вынесла решение, по которому заявка ОАО «Сахаавтодор» признана не соответствующей требованиям аукционной документации, а ООО «Монтажсервис» объявлено победителем. Издание предполагает, что мэрия Якутска сознательно вступила в конфронтацию с республиканским управлением федеральной антимонопольной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия в Якутии пожаловались в республиканское управление федеральной антимонопольной службы на действия региональной прокуратуры, и их претензии были признаны обоснованными. В УФАС сочли, что в аукционе, объявленном надзорным ведомством, был преднамеренно сокращён срок подачи заявок и не предоставлена возможность предложить эквивалентный по техническим характеристикам материал для проведения работ. Нарушения были допущены при осуществлении закупки выполнения монтажа вентилируемого фасада и ремонта центрального входа здания прокуратуры Якутии. Начальная стоимость контракта составляла 18,4 млн рублей. Жалобы на действия надзорного ведомства поступили от ООО «Контракт» и ООО «Антеял».