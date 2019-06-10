Глава Узбекистана поздравил Токаева с победой на выборах президента

Нур-Султан, , 10:24 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президент Казахстана, сообщили 10 июня в пресс-службе главы Казахстана.

Токаев отметил, что в развитии двусторонних отношений Казахстан будет придерживаться политики бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева.

Стороны выразили уверенность, что реализация соглашений, достигнутых в ходе официального визита Токаева в Узбекистан, придаст дополнительный импульс развитию двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно предварительным итогам выборов президента Казахстана, Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от движения «Судьба нации» Амиржан Косанов, набравший 16,02% голосов.

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