Тегеран не собирался покупать у Москвы С-400 — МИД Ирана

Москва, , 10:22 — REGNUM Иран не запрашивал у России зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом 10 июня сообщается в Telegram-канале правительства Ирана.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана Аббаса Мусави, Тегеран не нуждается в российских комплексах, поскольку у них есть собственные системы, которые не уступают С-400.

Ранее Иран продемонстрировал собственную систему ПВО «Хордад-15». Она способна сбивать ракетами «Сайад-3» воздушные цели на дальности в 150 км. Кроме того, система может отслеживать цели на дальности до 120 км.

Напомним, в конце мая 2019 года информационное агентство Bloomberg сообщило, что Москва отказала Тегерану в поставках С-400. По информации агентства, это решение было связано с обеспокоенностью России тем, что оно создаст еще большую напряженность в Ближневосточном регионе. В Москве эти заявления опровергли.

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