Осудивший экс-президента Бразилии Лулу судья не был нейтрален — СМИ

Лондон, , 10:20 — REGNUM Объективность судьи, приговорившего бывшего президента Бразилии Инасиу Лулу да Силву к длительному тюремному заключению, поставлена под сомнение. Британский журналист газеты The Intercept Глен Гринвальд в ходе расследования выяснил, что судья Сержиу Мору (ныне — министр юстиции Бразилии, прим. ИА REGNUM ) обменивался текстовыми сообщениями с прокурором по делу «Лава-жату» Дельтаном Далланьолом, что запрещено законом.

Расследование коррупционной деятельности «Лава-жату» инициировало судебные разбирательства в нескольких странах Латинской Америки, которые привели к осуждению свыше ста человек, в том числе Лулы да Силвы. Как выснило издание The Intercept, Мору направлял деятельность прокуратуры, чтобы облегчать вынесение приговоров. Переписка между судьей и прокурором была предоставлена анонимным источником несколько недель назад.

Газета приводит несколько сообщений. В частной переписке Мору рекомендовал прокурору Далланьолу изменить порядок некоторых этапов расследования, добился ускорения ряда операций, давал стратегические советы и неформальные сводки о ходе следствия, предвосхитил как минимум одно решение. Он действовал, будто иерархически находился выше прокуратуры и полиции Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Бразилии Лула да Силва отбывает тюремный срок по обвинению в коррупции с апреля 2018 года. В апреле 2019 года суд сократил срок лишения свободы с почти 13 лет до 8 лет и 10 месяцев. Лула да Силва намеревался принять участие в президентских выборах в октябре 2018 года и был фаворитом избирателей, согласно регулярным опросам.

Читайте также: Заключенный экс-президент Бразилии Лула дал первое интервью из тюрьмы