Посол Индонезии в Швеции рассказал о двусторонних связях между странами

Стокгольм, , 10:14 — REGNUM Посол Индонезии в Швеции и Латвии Багас Хапсоро заявил, что Джакарта и Стокгольм имеют сходство в применении своей внешней политики, и их роль становится все более заметной, включая развертывание миротворческих сил ООН и поддержку независимости палестинского государства, сообщает Antaranews.

«Двусторонние отношения растут вместе с развитием информационных и коммуникационных технологий, туризма и других возможностей в области охраны окружающей среды», заявил посол Индонезии в интервью изданию.

По словам Багас Хапсоро, стороны активно формируют политику, направленную на повышение роли женщин.

«Для обеих стран гендерное равенство — это не лозунг, а требование времени», — заявил он.

Ранее король Швеции Карл XVI Густав собрал 35 лидеров шведских компаний, которые были заинтересованы в инвестировании в Индонезию. Стороны расширяют экономическое сотрудничество в области инвестиций, энергетики и окружающей среды. В настоящее время Швеция разрабатывает стратегию расширения своих технологий и розничных продуктов в страны Юго-Восточной Азии, включая Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Швеции состоялся международный показ мод, на котором была представлена традиционная индонезийская одежда.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезийская традиционная одежда появилась на показе мод в Швеции — СМИ