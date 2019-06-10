Новая Зеландия выведет свои войска из Ирака в 2020 году

Веллингтон, , 10:25 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о сворачивании невоенной миссии в Ираке, об этом 10 июня сообщает Al Arabia.

Планируется, что последний военнослужащий покинет страну в середине 2020 года. Вывод войск начнется в июле 2019 года.

Напомним, власти Новой Зеландии направили вооруженные силы страны в Ирак в 2015 году, их целью было обучение местных военных. От участия в боевых действиях против террористов они воздерживались.

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