На место задержанного вице-мэра Якутска назначен финалист «Лидеров России»

Якутск, , 10:08 — REGNUM Финалист конкурса «Лидеры России» Евгений Григорьев назначен временно исполняющим обязанности заместителя главы Якутска по развитию территорий. Это кресло он занял вместо Василия Гоголева, 7 июня задержанного по подозрению в получении 114 млн рублей взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

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Представляя Евгения Григорьева сотрудникам мэрии, глава столицы Якутии Сардана Авксентьева назвала его молодым, но уже добившегося конкретных результатов управленцем с отличным образованием. Задачами нового вице-мэра будет курирование работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети Якутска в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» и хода второго этапа реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В обязанности Евгения Григорева также будет входить оптимизация и изменение структур муниципальных учреждений, отвечающих за реализацию земельных отношений и градостроительной политики в окружной администрации Якутска.

Финалист конкурса «Лидеры России» также должен будет продолжить проведение внутренней проверки по фактам массового незаконного выделения земельных участков по подложным документам прошлых лет, заявила Сардана Авксентьева. Аналогичная проверка инициирована ею также по фактам незаконного выделения муниципального жилья в предыдущие годы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в отношении заместителя главы по развитию территории Якутска Василия Гоголева возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, вице-мэр принял недвижимость стоимостью 114 млн рублей за выдачу строительной компании разрешения увеличить этажность дома на три этажа до 16-ти.

«Денежные средства получены заместителем главы через двух посредников в пользу коммерческого предприятия, занимающегося строительством в городе Якутске, владельцем и учредителем которого являлся сам подозреваемый до 2018 года — до назначения на данную муниципальную должность», — пояснял следственный комитет.

Сардана Авксеньтьева отстранила задержанного вице-мэра от исполнения обязанностей.