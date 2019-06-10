Греция раскритиковала антироссийские санкции ЕС

Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM Антироссийские санкции Евросоюза мешают выстраиванию диалога между Москвой и Брюсселем, заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Катругалос.

По его словам, ни о какой системе безопасности в Европе без участия в России не может быть и речи.

«Именно поэтому Москву необходимо вернуть в число архитекторов данной системы», — заявил в интервью «Известиям» Катругалос, добавив, что Греция хочет стать связующим звеном между Россией и ЕС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что антироссийские санкции «никому не помогают», в том числе и Евросоюзу. По его мнению, ЕС и России необходимо сесть за стол переговоров и решить вопросы без применения санкций.

Также отметим, что за отмену ограничительных мер против России выступил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Он отметил, что стороны должны пойти навстречу друг другу в этом вопросе.

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