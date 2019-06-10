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Медведев отправится в Женеву с двухдневным визитом

Политика

Визит состоится 10-11 июня

Медведев отправится в Женеву с двухдневным визитом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 10 июня 2019, 09:54 — REGNUM  Премьер-министр Дмитрий Медведев 10−11 июня отправится в Женеву в двухдневным визитом, сообщается на сайте правительства РФ.

10 июня Медведев осмотрит крупнейший научно-исследовательский центр в области физики — Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН).

Затем глава правительства РФ встретится с российскими учёными, работающими в ЦЕРН и гендиректором женевского центра Фабиолой Джанотти.

11 июня в Женеве Медведев примет участие в Международной конференции труда, посвящённой 100-летию Международной организации труда.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в рамках государственного визита в Россию генсекретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина прошла его встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Ранее: Медведев 17 мая посетит Ростовскую область

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