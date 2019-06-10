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Связываться с полицией США напрямую было бы более перспективно — МВД РФ

Политика

Чем по линии Интерпола

Москва, 10 июня 2019, 09:59 — REGNUM  Прямое взаимодействие правоохранительных органов США и России более перспективно, чем через посредничество Интерпола. Об этом заявил начальник управления международного сотрудничества МВД РФ Петр Попов в интервью РИА Новости.

Попов сообщил, что никаких препятствий для взаимодействия между Россией и Соединёнными Штатами в розыске и поимке преступников нет.

«У нас ежедневные контакты — телефонные звонки, электронная почта. У нас нет проблем передать какую-то информацию, и «железного занавеса» не существует», — отметил он.

Попов добавил, что преступники используют различные политические моменты и разногласия для того, чтобы скрыться за границу и перевести туда деньги. Тем не менее существуют и проблемы во взаимодействии. Так, например, у России и США отсутствует договор о выдаче преступников, что очень осложняет работу. Существуют только менее значимые с юридической точки зрения документы — меморандумы.

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Внешняя политика России
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