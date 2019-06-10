Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Военные Турции уничтожили убежище РПК в Ираке

Политика

О потерях, понесенных повстанцами, не сообщается

Анкара, 10 июня 2019, 09:50 — REGNUM  Вооруженные силы Турции уничтожили убежище повстанцев из Рабочей партии Курдистана во время спецоперации «Коготь» на территории Ирака, об этом 9 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Курдские повстанцы используют укрытия для изготовления взрывных устройств, а также для подготовки к нападениям на позиции турецких военных.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также рядом стран Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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