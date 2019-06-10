ВСУ проигнорируют приказ, запрещающий стрелять в ответ — замминистра Тука

Киев, , 09:48 — REGNUM Боевики ВСУ проигнорируют приказ не открывать ответный огонь по территории ДНР и ЛНР, если такой приказ поступит, заявил заместитель министра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука, сообщил 10 июня ресурс «Обозреватель».

"Извините, я что, нелюдь, что я буду соблюдать эти приказы, чтобы моих братьев уничтожили? Я, конечно, буду палить, чтобы прекратить убийство моих друзей», — отметил чиновник.

На уточняющий вопрос журналиста, проигнорируют ли украинские артиллеристы запрет на ведение ответного огня, Тука ответил: «Я в этом убеждён».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявила, что ВСУ не будут запрещать открывать «ответный огонь» по территории ДНР и ЛНР. По её словам, прекращение огня Украиной в одностороннем порядке невозможно.

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