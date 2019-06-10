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Индонезия и Австралия ускорят ратификацию соглашения о свободной торговле

Политика

Министры торговли Индонезии и Австралии провели переговоры в кулуарах министерской встречи G20 в Японии

Цукуба, Япония, 10 июня 2019, 09:36 — REGNUM  Правительства Индонезии и Австралии согласились ускорить ратификацию соглашения о свободной торговле, сообщает Antaranews.

«Мы хотим ратифицировать соглашение в этом году, чтобы начать его реализовать в 2020 году», — заявил министр торговли Энггартиасто Лукита во время двусторонней встречи с министром торговли, туризма и инвестиций Австралии Саймоном Бирмингемом в кулуарах министерской встречи G20 по цифровой торговле и экономике в Японии 9 июня.

По словам Энггартиасто Лукита, ускорение процесса ратификации соглашения также объясняется поддержкой со стороны делового мира из Индонезии и Австралии.

Издание отмечает, что в ходе министерской встречи в Японии также обсуждалось продолжение переговоров по Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству (ВРЕП) между 16 странами и реформирование Всемирной торговой организации (ВТО).

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Австралией было согласовано с начала марта 2019 года и в настоящее время ожидает ратификации.

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