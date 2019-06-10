Беглый депутат Онищенко намерен баллотироваться в Верховную раду

Киев, , 09:39 — REGNUM Депутат Верховной рады Александр Онищенко планирует участвовать в парламентских выборах. Об этом он заявил 9 июня журналистам издания Liga.net.

«Я иду по 93-му округу», — рассказал он.

Напомним, Онищенко известен тем, что собрал обширный компромат на экс-президента Украины Петра Порошенко. Ранее парламентарий заявил, что готов вернуться на Украину и предоставить следствию оригиналы записей, сделанных во время встреч с Порошенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве состоялся объединительный съезд украинских националистов, которые договорились сообща бороться с «пророссийскими отбросами» в Верховной раде.

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