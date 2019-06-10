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Глава МИД Катара призвал к диалогу США и Иран

Политика

Дальше уже некуда

Глава МИД Катара призвал к диалогу США и Иран
Ggia
Граффити на улице Тегерана

Доха, 10 июня 2019, 09:37 — REGNUM  Министр иностранных дел Катара Шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани призвал Иран и США к деэскалации напряженности в отношениях, об этом 10 июня сообщает Al Jazeera.

«Если стороны не желают продолжать конфликт, то им следует подумать о том, как найти пути выхода из него», — подчеркнул глава катарского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в последние месяцы отношения между Ираном и США значительно осложнились. Причиной тому стали новые санкции в отношении Тегерана, введенные Вашингтоном, а также отмена ядерной сделки, заключенной в 2015 году.

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Противостояние Ирана и США
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