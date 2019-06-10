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ЦИК Казахстана опубликовал предварительные итоги выборов президента

Политика

Кандидат от национал-патриотического движения «Судьба нации» Амиржан Косанов набрал 16,02% голосов избирателей

Нур-Султан, 10 июня 2019, 09:27 — REGNUM  Кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов избирателей. Об этом говорят предварительные итоги выборов Центральной избирательной комиссии, сообщает 10 июня агентство «Казинформ».

Согласно предварительным итогам, кандидат Амиржан Косанов набрал 16,02% голосов избирателей, Дания Еспаева — 5,2%, Толеутай Рахимбеков — 3,2%, Амангелды Таспихов — 2,07%, Жамбыл Ахметбеков — 1,82%, Садыбек Тугел — 0,92%. Явка избирателей составила 77,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил избирателей за оказанное доверие. Согласно данным экзитпола института «Общественное мнение», Токаев набрал 70,13% голосов.

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Досрочные выборы президента Казахстана 9 июня 2019 года
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