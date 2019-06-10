Ассанжа выдадут Вашингтону, полагает бывший глава МИД Эквадора

Кито, , 09:24 — REGNUM Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж вероятнее всего будет передан властям США. Об этом заявил бывший глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо.

Возможность выдачи Ассанжа Вашингтону бывший министр связывает с тем, что президент Эквадора Ленин Морено «предал свой народ». Патиньо добавил, что отказ шведского суда санкционировать арест Ассанжа говорит о возможности облегчить для Великобритании отправку журналиста США.

«Думаю, что сейчас его выдача является самой большой вероятностью», — приводят слова Патиньо об Ассанже РИА Новости.

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Экс-министр полагает, что американская сторона предложила Морено «спокойное будущее», и позднее глава Эквадора, уровень доверия к которому на родине падает, вместе с семьей переберется в США.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году власти Швеции обвинили Ассанжа в преступлениях сексуального характера, однако сам основатель WikiLeaks обвинения категорически отверг. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, однако в апреле 2019 года был выдан британской полиции. В настоящее время журналист находится в тюрьме строгого режима Белмарш в Лондоне.

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