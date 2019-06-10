Миссия ШОС признала выборы в Казахстане легитимными и демократичными

Нур-Султан, , 09:11 — REGNUM Глава миссии наблюдателей от Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) Владимир Норов назвал выборы президента Казахстана прозрачными и демократичными, сообщает 10 июня агентство «Казинформ».

Глава миссии ШОС отметил, что всем кандидатам в президенты республики были предоставлены равные условия доступа к СМИ. По его словам, избирательная кампания проводилась на основе гласности и широкой информированности граждан.

Норов добавил, что, несмотря на отдельные нарушения, сомнений в легитимности внеочередных выборов президента Казахстана нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил избирателей за оказанное доверие после публикации предварительных результатов голосования. По данным экзитпола института «Общественное мнение», за Токаева проголосовали 70,13% избирателей.

Читайте также: Выборы в Казахстане: Токаев поблагодарил избирателей за доверие