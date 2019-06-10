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Президент Южной Осетии рассказал, чего ждет от Грузии

Политика

Цхинвал пока не видит готовности Тбилиси к взаимодействию

Цхинвал, 10 июня 2019, 08:52 — REGNUM  Власти Южной Осетии видят в Грузии соседа, с которым нужно выстраивать отношения, и готовы к этому. Однако грузинская сторона не проявляет готовности к взаимодействию, заявил югоосетинский президент Анатолий Бибилов на встрече с представителями иностранных государств.

Бибилов назвал Южную Осетию миролюбивым государством с гостеприимным народом, желающим жить в дружбе с другими народами.

«К Грузии мы тоже относимся как к соседу, с которым надо выстраивать отношения. Мы готовы, но не видим готовности с грузинской стороны», — приводит слова Бибилова пресс-служба президентской администрации.

Он напомнил, что с 2008 года Цхинвал пока безуспешно ждет от Тбилиси подписания Меморандума о неприменении силы, что «очень напрягает» югоосетинские власти.

Беспокойство вызывают также поставки Грузии оружия, снаряжения и военной техники от НАТО, добавил Бибилов и подчеркнул, что гарантом безопасности Южной Осетии на сегодняшний день выступает Российская Федерация.

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