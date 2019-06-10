Глава МИД Франции совершил визит в Марокко

Рабат, , 08:49 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Марокко с 7 по 10 июня 2019 года, где встретился со своим коллегой Насером Бурита, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Министры обсудили двусторонние и региональные вопросы в рамках диалога на высоком уровне.

«В перспективе франко-марокканской встречи на высшем уровне, запланированной на осень 2019 года, этот визит предоставил возможность подвести итоги многих областей исключительного партнерства с Марокко, чтобы продолжить развитие экономических обменов, углубить образовательное и культурное сотрудничество, усилить действия по борьбе с терроризмом и управлению миграционными потоками», — говорится в заявлении МИД Франции.

Жан-Ив Ле Дриан также принял участие в экономической встрече в университете Euromed, посвященной вопросам технологического сотрудничества.

Напомним, Франция является крупнейшим иностранным инвестором Марокко. На территории государства находится около 900 дочерних французских компаний.