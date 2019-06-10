Рамзан Кадыров обнародовал свои доходы

Грозный, , 08:38 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сведения о своих доходах за 2018 год и доходах членов своей семьи. Согласно декларации, он заработал в прошлом году 7 581 174, 29 рубля. Это на 650 тыс. больше, чем годом ранее.

Доход его супруги за это время составил, как и в прошлом отчетном периоде, 60 тыс. рублей. Один из 13 указанных в декларации несовершеннолетних детей Кадырова за год заработал 210,8 тыс. рублей.

Чеченскому лидеру по-прежнему принадлежит земельный участок площадью 3668 кв. м, а также дом площадью 2344,3 кв. м. У семьи Кадыровых в пользовании имеется также еще один дом площадью 300 кв. м. Супруга главы Чечни владеет квартирой площадью 209,8 кв. м.

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Напомним, в 2017 году Кадыров заработал 6 933 816,18 рубля. А доход главы Чечни за 2016 год составлял 11 461 863, 52 рубля.

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