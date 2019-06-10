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Военные Турции «нейтрализовали» разыскиваемого члена РПК

Политика

Вместе с ним были «нейтрализованы» еще четверо повстанцев

Военные Турции «нейтрализовали» разыскиваемого члена РПК
Mass Communication Specialist 1st Class Steven Harbour
Турецкие солдаты

Анкара, 10 июня 2019, 08:31 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» разыскиваемого члена Рабочей партии Курдистана Юсуфа Кайрана, об этом 9 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Также в ходе спецоперации, которая прошла на юго-востоке страны в провинции Диярбакыр, были «нейтрализованы» еще четверо повстанцев. По данным министерства внутренних дел Турции, за Кайрана предназначалась награда в размере $51 тыс.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными для характеристики противника, либо ликвидированного, либо взятого в плен, либо сдавшегося добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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