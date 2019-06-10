Йеменские хуситы напали на аэропорт Саудовской Аравии: пять человек убиты

Сана, , 08:21 — REGNUM Йеменские хуситы взяли ответственность за нападение на военный аэропорт Саудовской Аравии на юге королевства, об этом 10 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Целью повстанцев стал аэропорт Джизан, в котором базируются беспилотники Саудовской Аравии. В ходе нападения были ликвидированы пять человек — один военнослужащий королевства, а также четверо наемников.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Командир армии Йемена и его телохранители погибли в результате теракта