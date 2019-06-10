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Йеменские хуситы напали на аэропорт Саудовской Аравии: пять человек убиты

Политика

Целью нападения были беспилотники королевства

Сана, 10 июня 2019, 08:21 — REGNUM  Йеменские хуситы взяли ответственность за нападение на военный аэропорт Саудовской Аравии на юге королевства, об этом 10 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Целью повстанцев стал аэропорт Джизан, в котором базируются беспилотники Саудовской Аравии. В ходе нападения были ликвидированы пять человек — один военнослужащий королевства, а также четверо наемников.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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