Глава МИД Германии прибыл с официальным визитом в Тегеран

Тегеран, , 08:01 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл с визитом в Тегеран. Его цель — попытаться спасти Совместный всеобъемлющий план действий, так называемую ядерную сделку с Ираном, передает канал n-tv.

10 июня Маас встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом. Маас призывает Иран продолжать выполнять условия ядерной сделки. Германский дипломат предупреждает об опасности эскалации на Ближнем Востоке в случае ее провала. По его мнению, это будет угрожать также и безопасности Европейского союза. Германия хочет выступить в роли посредника в конфликте между США и Ираном.

«К обсуждению «меньшее за меньшее» мы не готовы», — заявил Маас перед вылетом в Тегеран. Он добавил, что «в конечном итоге Иран также должен иметь политическую заинтересованность в том, чтобы это соглашение действовало в будущем».

Однако министерство иностранных дел Ирана не трактует Мааса как посредника между Вашингтоном и Тегераном.

«Маловероятно, что министр иностранных дел Германии едет в Тегеран, чтобы доставить специальное послание», — приводит слова Зарифа иранское новостное агентство Fars.

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий был подписан в 2015 году постоянными членами Совета Безопасности ООН, Германией, США и Ираном. Шестерка стран обязалась снять санкции с Ирана в обмен на ограничение иранской ядерной программы. В мае 2018 года США вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана, а в апреле 2019 года Иран приостановил выполнение некоторых обязательств.

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