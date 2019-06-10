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В Челябинске назначен новый вице-мэр по социальному развитию

Политика

Им стал руководитель управления по делам молодёжи

Челябинск, 10 июня 2019, 07:52 — REGNUM  В мэрии Челябинска снова кадровые перестановки. Заместителем главы города по социальному развитию стал бывший руководитель городского управления по делам молодёжи Сергей Авдеев.

О кадровом назначении заявил 10 июня на аппаратном совещании мэр Владимир Елистратов. Ранее этот пост занимал Игорь Лопаткин, который на прошлой неделе ушёл в отставку.

Управление по делам молодёжи временно возглавит Наталья Хенкина, которая является заместителем руководителя.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрию Челябинска покидает вице-мэр по социальному развитию

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