Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Протесты в Судане: погибли еще четыре человека

Политика

Акция гражданского неповиновения продолжается

Хартум, 10 июня 2019, 08:08 — REGNUM  В результате столкновений в столице Судана городе Хартуме во время первого дня акции гражданского неповиновения погибли по меньшей мере четыре человека, об этом 10 июня сообщает Al Jazeera.

В столице государства закрыты банки, частные компании, а также торговые точки — из-за протестных акций существует высокая вероятность порчи частного имущества.

Напомним, в субботу, 8 июня, лидеры протеста призвали общественность начать общенациональную акцию протеста. Она началась в воскресенье 9 июня, ее руководители заявляют, что манифестации продлятся до тех пор, пока военные не передадут власть в руки гражданских.

Напомним, в апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, представители вооруженных сил свергли и арестовали бывшего президента Омара аль-Башира. Однако население столицы требует передачи власти в руки гражданских.

Читайте ранее в этом сюжете: Протестующие Судана призывают население к гражданскому неповиновению — СМИ

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