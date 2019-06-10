Протесты в Судане: погибли еще четыре человека

Хартум, , 08:08 — REGNUM В результате столкновений в столице Судана городе Хартуме во время первого дня акции гражданского неповиновения погибли по меньшей мере четыре человека, об этом 10 июня сообщает Al Jazeera.

В столице государства закрыты банки, частные компании, а также торговые точки — из-за протестных акций существует высокая вероятность порчи частного имущества.

Напомним, в субботу, 8 июня, лидеры протеста призвали общественность начать общенациональную акцию протеста. Она началась в воскресенье 9 июня, ее руководители заявляют, что манифестации продлятся до тех пор, пока военные не передадут власть в руки гражданских.

Напомним, в апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, представители вооруженных сил свергли и арестовали бывшего президента Омара аль-Башира. Однако население столицы требует передачи власти в руки гражданских.

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