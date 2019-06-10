В США заявили о плачевной ситуации с бомбардировщиками B-1B Lancer

Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Состояние флота B-1B Lancer ВВС США оставляет желать лучшего. Согласно данным подкомитета морских сил и прогнозирования ВС США, ситуация настолько ухудшилась, что число самолётов B-1, которые полностью способны выполнять задачи, теперь исчисляется только единицами. Об этом сообщает газета Air Force Times.

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Так, из парка более чем в 60 самолетов этого типа сейчас к выполнению боевых задач готовы не более 15% — девять единиц. Более того, экипажи B-1 перенаправляются на другие самолёты, потому что для их необходимой подготовки недостаточно бомбардировщиков. Это ставит под угрозу возможности Пентагона по нанесению ударов дальней авиацией, отмечает издание.

«Чтобы сохранить готовность наших экипажей, мы планируем перевести некоторых пилотов на другие самолёты и назначения до тех пор, пока не будет восстановлена мощность флота B-1B», — сказал представитель Global Strike капитан Эрон Браун.

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Добавим, что причиной такого плачевного состояния флота B-1B является возраст самолётов, последний из которых был произведен 31 год назад, а также отсутствие необходимых для их обслуживания ресурсов.

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer входят в состав Командования глобальных ударов ВВС США. На вооружении ВВС США B-1B Lancer стоит с 1985 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2019 года ВВС США сделали официальное заявление о запрете на полёты всех стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

Плановая проверка выявила в тормозных парашютах B-1B Lancer проблемы, которые касаются всех машин данной марки.

Напомним, что полёты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer также приостанавливались и в июне 2018 года. Тогда причиной стали выявленные проблемы с компонентами катапультируемого сиденья после аварийной посадки одного из B-1B Lancer 1 мая 2018 года.

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