На Украине обеспокоились ситуацией в Молдавии

Киев, , 07:43 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины призвало власти Молдавии предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдавии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Киев в случае необходимости готов оказать Кишинёву «содействие в решении существующих проблем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии прошли парламентские выборы, по результатам которых правившая Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка потерпела поражение.

Читайте также: Козак: Молдавия избавляется от криминального режима Плахотнюка

Социалистической партии Молдавии и блоку ACUM удалось сформировать правящую коалицию. Однако Конституционный суд страны, за которым стоят сторонники Плахотнюка, решил временно передать функции главы государства исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу, чтобы он распустил законно избранный парламент.

В свою очередь законный президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не подпишет указ о роспуске и 10 июня проведет консультации с представителями фракций.

Читайте также: Конституционный суд Молдавии стал крушить политическую систему — сенатор РФ