Делегация ПСК примет участие в инаугурации президента Иракского Курдистана

Эрбиль, Ирак, , 07:40 — REGNUM Руководство Патриотического союза Курдистана (ПСК) приняло решение об участии в инаугурации президента курдской автономии, об этом 9 июня сообщает Kurdistan.ru.

Ранее фракция ПСК в парламенте Иракского Курдистана бойкотировала выборы президента региона из-за разногласий с Демократической партией Курдистана (ДПК).

Представитель политбюро ПСК Латиф Омар заявил, что в приведении к присяге президента Нечирвана Барзани примет участие делегация высокого уровня.

Напомним, глава Иракского Курдистана впервые избирается путем голосования в парламенте региона, в то время как ранее он избирался путем прямого голосования. Торжественная церемония вступления в должность состоится сегодня, 10 июня.

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