В Судане арестовали трех ключевых фигур оппозиции

Хартум, , 07:42 — REGNUM Силы безопасности Судана арестовали трех видных деятелей оппозиции после встречи с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, который прибыл в страну, чтобы попытаться восстановить переговоры протестующих и членов переходного военного совета, передает ВВС Africa.

По словам приближенных оппозиционного политика Мхзамеда Эсмата, он был арестован в пятницу, 7 июня. Исмаил Джалаб, лидер повстанческой группировки «Народно-освободительное движение Судана на север» (НОДС-Н), и его пресс-секретарь Мубарак Ардол были задержаны утром в субботу, 8 июня.

«Группа вооруженных людей приехала на автомобилях в 03:00 и забрала Исмаила Джалаба… без объяснения причин», — рассказал его помощник Рашид Анвар, добавив, что пресс-секретарь Джалаба Мубарак Ардол также был задержан.

«Мы не знаем, где они находятся», — добавил Анвар.

Местонахождение Мохамеда Эсмата также остается неясным.

Эсмат и Джалаль являются ведущими членами организации «Альянс за свободу и перемены», объединяющей оппозиционеров, лидеров протестов и членов постанческих группировок.

Эксперты сообщают, что арест лидеров оппозиции означает то, что военных совет Судана пренебрегает посредническими усилиями премьер-министра Эфиопии Ахмеда.

«Это расновильно реальному ответу военного совета, который фактически отвергает посредничество премьер-министра Эфиопии», — рассказал в интервью Reuters лидер оппозиционного альянса Халид Омар Юсеф сразу же после ареста Эсмата.

Как сообщалоИА REGNUM, 11 апреля протестующие свергли президента Судана Омара аль-Башира, который находился у власти в течение 30 лет. На его пост пришел переходный военный совет. Однако жители страны не прекратили забастовок, требуя перехода власти к гражданскому правительству. В понедельник, 3 июня, военные разбили лагерь протестующих около генерального штаба армии. Как сообщают врачи, в ходе операции властей погибли по меньшей мере 113 человек. Протестующие отказались от переговоров с переходным военным советом, требуя ответа за кровопролитие. Для попытки возобновления диалога 7 июня в страну прибыл премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, известный своим дипломатическим талантом.

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