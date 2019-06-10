Гимн Франции освистали перед футбольным матчем с Турцией — СМИ

Париж, , 07:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «неприемлемыми» свистки, которые сопровождали гимн страны «Марсельеза» перед футбольным матчем между Турцией и Францией в отборочном туре на чемпионате Европа — 2020, сообщает Le Figaro.

«Президент был взволнован тем, что французский гимн освистали в Турции. Он счел это неприемлемым», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, матч между футбольными командами Турции и Франции прошел в турецком городе Конья 8 июня. Сборная Франции уступила турецкой команде в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со счетом 2:0.

Читайте также: Главный тренер сборной Турции о выигрыше у Франции: это не большая победа