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Гимн Франции освистали перед футбольным матчем с Турцией — СМИ

Политика

Макрон назвал это «неприемлемым»

Париж, 10 июня 2019, 07:30 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «неприемлемыми» свистки, которые сопровождали гимн страны «Марсельеза» перед футбольным матчем между Турцией и Францией в отборочном туре на чемпионате Европа — 2020, сообщает Le Figaro.

«Президент был взволнован тем, что французский гимн освистали в Турции. Он счел это неприемлемым», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, матч между футбольными командами Турции и Франции прошел в турецком городе Конья 8 июня. Сборная Франции уступила турецкой команде в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со счетом 2:0.

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Политическая жизнь Франции
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