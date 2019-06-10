Дерево, посаженное Макроном в Вашингтоне, погибло

Вашингтон, , 07:32 — REGNUM В апреле 2018 года во время визита в США президент Франции Эммануэль Макрон посадил в саду Белого дома дуб. Дерево, символизировавшее французско-американскую дружбу, погибло, передает немецкий канал n-tv 10 июня.

О гибели подаренного дуба сообщил источник в дипломатических кругах. После посадки и фотосессии президентов США и Франции в саду дерево было снова выкопано и помещено в карантин. Эта стандартная мера при ввозе деревьев в США, которая необходима для предотвращения распространения болезней и вредителей.

Подаренное Макроном дерево имело символическое значение. Оно было выкопано в лесу на севере Франции, где во время Первой мировой войны в битве с германской армией погибли более 2 тыс. американских солдат.