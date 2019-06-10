Протестующие Судана призывают население к гражданскому неповиновению — СМИ

Хартум, , 07:09 — REGNUM Лидеры протестов в Судане призывают жителей страны участвовать в актах гражданского неповиновения, чтобы оказать давление на военных, которые прибегли к подавлению сидячей забастовки, передает VOA Africa.

В субботу «Ассоциация профессионалов Судана», возглавляющая демонстрации, заявила, что сопротивление начнется в воскресенье, 9 июня, и продолжится до тех пор, пока переходный военный совет не передаст власть в руки гражданского правительства.

Призыв прозвучал через неделю после того, как силы безопасности двинулись на разгон лагеря протестующих около генерального штаба армии в Хартуме. По словам врачей, с понедельника, 3 июня, было убито по меньшей мере 113 протестующих.

Для мирного урегулирования 7 июня в страну прибыл премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Протестующие приняли его кандидатуру в качестве посредника для возобновления переговоров, передает издание.

Как сообщало ИА REGNUM , 11 апреляпротестующие свергли президента Судана Омара аль-Башира, который находился у власти в течение 30 лет. На его пост пришел переходный военный совет. Однако жители страны не прекратили забастовок, требуя перехода власти к гражданскому правительству.