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В ходе военного конфликта в Триполи погибли более 650 человек – ВОЗ

Политика

Более трех с половиной тысяч получили ранения

В ходе военного конфликта в Триполи погибли более 650 человек – ВОЗ
Al Jazeera English
Ливия

Триполи, 10 июня 2019, 06:24 — REGNUM  Жертвами развернувшихся в районе ливийской столицы боевых действий стали более 650 человек. Об этом 9 июня заявила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В результате продолжающегося конфликта в столице Ливии погибли 653 человека, в том числе 41 представитель мирного населения», — говорится в опубликованном в Twitter сообщении ВОЗ.

Сообщается также, что за указанный период ранения получили 3547 человек, в том числе 126 гражданских.

Среди лиц, получивших ранения в зоне конфликта на прошлой неделе, трое пострадавших — медицинские работники.

Напомним, подразделения Ливийской национальной армии ведут бои за столицу Ливии Триполи с войсками поддерживаемого западными странами правительства национального согласия.

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Гражданская война в Ливии
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