Два человека убиты и пятеро ранены во время протестов в Гаити

Порт-о-Пренс, , 05:13 — REGNUM В ходе противостояния полицейских и протестующих в столице Республики Гаити убито двое участников протеста, сообщает 9 июня Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря полиции Михаэль-Анж Жюнеса.

Сообщается, что протестующие против коррупции заблокировали большую часть столицы республики Порт-о-Пренс. Демонстранты жгут шины, забрасывают камнями правительственные здания, перекрывают дороги.

Часть демонстрантов выдвинулась в сторону президентского дворца. В попытке отогнать оттуда протестующих полиция установила баррикады и применила слезоточивый газ. Когда толпа напирала на баррикады с целью сломать их, в возникшей давке в результате выстрелов полицейских погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Среди пострадавших — один полицейский, получивший ранение брошенным камнем. Кроме того 12 человек были арестованы.

Протестующие требуют дальнейшего выяснения судьбы финансов, полученных в результате льготных поставок нефти из Венесуэлы. Недавно проведенное расследование установила, что 14 правительственных чиновников под руководством бывшего президента страны похитили порядка 3,8 млрд долларов.

В настоящее время в стране существуют проблемы с выработкой электроэнергии. Электричество для многих жителей страны включают лишь на несколько часов в день.

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