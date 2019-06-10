Понедельник, 10 Июня 2019 года
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За четыре года Швейцария доставила на Донбасс более 12 тысяч тон гумпомощи

Политика

Российский премьер-министр 10-11 июня посетит Швейцарию с официальным визитом

Москва, 10 июня 2019, 04:52 — REGNUM  Швейцария регулярно оказывает гуманитарную помощь республикам Донбасса, заявил заместитель председателя правительства РФ Сергей Приходько, сообщает 10 июня РИА Новости.

По словам зампреда правительства, Швейцария наряду с Россией регулярно принимает участие в передаче гуманитарных грузов в ДНР и ЛНР.

«С апреля 2015 года туда десятью конвоями было поставлено свыше 12 тысяч тонн различных грузов», — отметил Приходько.

Особую важность для бесперебойного снабжения водой жителей зоны конфликта представляют переданные швейцарской стороной химикаты для очистки воды, отметил вице-премьер.

Напомним, визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Женеву запланирован на 10−11 июня. Предполагается, что глава российского правительства обсудит с представителями Швейцарии проблему урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

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Участие России в урегулировании в Донбассе
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