Москву нужно вернуть в состав архитекторов безопасности ЕС – МИД Греции

Афины , , 04:26 — REGNUM Без российского участия система безопасности в Европе не может быть выстроена полноценно, а препятствием к возвращению Москвы являются антироссийские санкции, заявил глава МИД Греции Йоргос Катругалос.

«На наш взгляд, ни о какой системе безопасности в Европе без российского участия не может быть и речи, — заявил министр. — Именно поэтому Москву необходимо вернуть в число архитекторов данной системы».

Катругалос заявил также, что Афины хотят «стать неким мостиком, проводником между Россией и ЕС».

Безусловно, значимым препятствием на пути выстраивания продуктивных отношений стали контрсанкции, введенные Россией в отношении стран Евросоюза. По словам главы внешнеполитического ведомства Греции, введение взаимных санкций — не лучший способ решения проблем, и об этой позиции Афин осведомлены в Брюсселе.

«У Греции и России есть воля к тому, чтобы изменить ситуацию», — подчеркнул Катругалос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции призвали отменить в Саксонии, Словакии. В Венгрии поставили под сомнение декларируемые цели санкций, отметив, что вводимые антироссийские меры служат экономическим оружием, действующим не только против России. Между тем в МИД РФ заявили о том, что Запад начал прозревать.