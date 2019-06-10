Около 70 снарядов выпустили украинские силовики по селам ДНР

Донецк, , 03:41 — REGNUM Массированный артиллерийский обстрел мирных населенных пунктов провели ВСУ на юге ДНР. Об этом 9 июня сообщило «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на информацию Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Сообщается, что за время полуторачасовой атаки (с 17:55 до 19:30) по поселкам Широкино, Лебединское, Гнутово, Безыменное и Митьково-Качкари было выпущено 67 снарядов калибра 122 миллиметра.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что в последнюю неделю украинские силовики наращивают интенсивность обстрелов, используя при этом запрещенные Минскими соглашениями крупнокалиберные орудия. Только за последние сутки от огня ВСУ пострадали три мирных жителя республики.

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