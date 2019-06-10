Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Около 70 снарядов выпустили украинские силовики по селам ДНР

Политика

Обстрел шел из орудий калибром 122 мм

Донецк, 10 июня 2019, 03:41 — REGNUM  Массированный артиллерийский обстрел мирных населенных пунктов провели ВСУ на юге ДНР. Об этом 9 июня сообщило «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на информацию Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Сообщается, что за время полуторачасовой атаки (с 17:55 до 19:30) по поселкам Широкино, Лебединское, Гнутово, Безыменное и Митьково-Качкари было выпущено 67 снарядов калибра 122 миллиметра.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что в последнюю неделю украинские силовики наращивают интенсивность обстрелов, используя при этом запрещенные Минскими соглашениями крупнокалиберные орудия. Только за последние сутки от огня ВСУ пострадали три мирных жителя республики.

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Война в Донбассе
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