Оппозиция Судана начала масштабную забастовку по всей стране

Хартум, , 02:53 — REGNUM Оппозиция Судана начала гражданскую забастовку после столкновений с полицией в центре столицы страны Хартума, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что представители оппозиции призвали всех своих сторонников оставаться дома после того, как силовики разогнали протестный лагерь в Хартуме. В свою очередь представители Военного совета Судана призвали оппозицию прекратить акцию протеста и вернуться за стол переговоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Военный совет Судана предложил оппозиции сформировать временное правительство и провести всеобщие выборы в течение девяти месяцев. Однако после уличных беспорядков в Хартуме 3 июня представители оппозиции отвергли предложение военного совета и анонсировали забастовку.

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