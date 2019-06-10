Иран показал систему ПВО собственного производства

Тегеран, , 01:45 — REGNUM Министерство обороны Ирана продемонстрировало новую собственную систему противовоздушной обороны «Хордад-15», сообщает агентство Tasnim.

Сообщается, что систему «Хордад-15» представил глава минобороны Ирана Амир Хатами на церемонии в Тегеране. Он сообщил, что система способна сбивать ракетами «Сайад-3» воздушные цели, включая беспилотники, на дальности в 150 километров и отслеживать цели на дальности до 120 километров. Хатами добавил, что «Хордад-15» способна также обнаруживать самолеты с технологией стелс на расстоянии до 85 километров.

Отмечается, что новая система ПВО уже начала официально поступать в иранские войска. Агентство подчеркивает, что Иран не несет угрозы странам региона, а стремится лишь защитить свою страну.