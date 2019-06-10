Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Иран показал систему ПВО собственного производства

Политика

Системы уже начали поступать в войска

Тегеран, 10 июня 2019, 01:45 — REGNUM  Министерство обороны Ирана продемонстрировало новую собственную систему противовоздушной обороны «Хордад-15», сообщает агентство Tasnim.

Сообщается, что систему «Хордад-15» представил глава минобороны Ирана Амир Хатами на церемонии в Тегеране. Он сообщил, что система способна сбивать ракетами «Сайад-3» воздушные цели, включая беспилотники, на дальности в 150 километров и отслеживать цели на дальности до 120 километров. Хатами добавил, что «Хордад-15» способна также обнаруживать самолеты с технологией стелс на расстоянии до 85 километров.

Отмечается, что новая система ПВО уже начала официально поступать в иранские войска. Агентство подчеркивает, что Иран не несет угрозы странам региона, а стремится лишь защитить свою страну.

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Военно-промышленный комплекс
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