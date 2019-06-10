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На выборах в парламент Южной Осетии лидирует «Единая Осетия»

Политика

Обработаны данные с 15 из 77 избирательных участков

Цхинвал, 10 июня 2019, 01:27 — REGNUM  По результатам обработки данных с 20% избирательных участков на выборах в парламент Южной Осетии первое место заняла партия «Единая Осетия», передает 10 июня RT со ссылкой на председателя ЦИК республики Беллу Плиеву.

Согласно предварительным данным, лидирующие позиции занимает «Единая Осетия» с 3279 голосами, на втором месте Народная партия (1790), следом идет партия «Ныхас», набравшая 1171 голос избирателей.

Как сообщалось ранее, явка избирателей по состоянию на 18:00 составила 55,6%. Этот показатель делает выборы состоявшимися, поскольку по закону республики порог явки не должен быть менее 50%.

Всего на выборах в парламент Южной Осетии вышли семь партий: «Единство», «Фыдыбаста», «Единая Осетия», «Единство народа», «Ныхас», Народная партия и Коммунистическая партия. Кроме того, 98 кандидатов пошли на выборы по одномандатным округам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Осетии выбирают парламент

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