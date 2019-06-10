В Белом доме просят Трампа не торопиться с запретом продукции Huawei

Вашингтон, , 01:27 — REGNUM Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Войт призывает президента США Дональда Трампа отсрочить введение ограничений на использование оборудования китайской телекоммуникационной корпорации Huawei, сообщает газета The Wall Street Journal.

Газета приводит письмо Войта, направленное американскому вице-президенту Майку Пенсу еще 4 июня. В этом сообщении Войт предлагает отсрочить на два-четыре года исполнение запретов для федеральных ведомств на использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE. По его мнению, запрет наносит ущерб американским компаниям, использующий оборудование этих производителей.

Войт подчеркивает, что в случае немедленного исполнения запретов число американских компаний, способных выполнять заказы правительства США, существенно сократится. Также Войт прогнозирует ухудшение финансового положения компаний в тех регионах Соединенных Штатов, где продукция Huawei особо востребована.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что не исключает смягчение запретов на использование продукции китайской корпорации Huawei. Однако он подчеркнул, что этот вопрос не будет обсуждаться на торговых переговорах между Китаем и США.

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