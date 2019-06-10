Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Минфин США допустил ослабление санкций против Huawei

Политика

Однако на торговых переговорах этот вопрос обсуждаться не будет

Вашингтон, 10 июня 2019, 00:59 — REGNUM  Соединенные Штаты могут смягчить ограничения, введенные против китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei, если США и КНР смогут достигнуть прогресса на торговых переговорах, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин в интервью телеканалу CNBC.

При этом Мнучин подчеркнул, что вопросы по Huawei на торговых переговорах с Китаем обсуждаться не будут. По мнению Мнучина, этот вопрос относится скорее к национальной безопасности, а не к торговле.

«Это разные вопросы, не относящиеся к торговле», — заявил он.

Однако Мнучин подчеркнул, что США вполне допускают ослабление ограничений против Huawei в случае «подвижек на торговых переговорах».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая министерство торговли США ввело санкции против китайской корпорации Huawei. Вашингтон обвиняет эту компанию в угрозе национальной безопасности Соединенных Штатов и шпионаже в пользу Китая. 8 июня власти КНР предостерегли крупные международные технологические компании от поддержки санкций США. В противном случае китайские власти пообещали этим компаниям «серьезные последствия».

Читайте ранее в этом сюжете: КНР просит зарубежные компании не поддерживать санкции США

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Торговая война между Китаем и США
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