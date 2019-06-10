США лишат Турцию истребителя F-35 за покупку российских ракет

Вашингтон, , 00:02 — REGNUM «Ссора между американцами и турками — то есть между первой и второй армией в НАТО — завершилась тем, что первые сказали «хватит» и объявили об ограничительных мерах. Решение Турции приобрести российскую систему противовоздушной обороны С-400, порвав с союзнической традицией, угрожает привести к громкому расколу в рядах трансатлантической организации как раз тогда, когда Россий и Китай развивают сферу производства вооружения, и сценариям c трениями, накопленными обеими сторонами», — пишет испанское издание El Mundo.

В письме, опубликованном в субботу, 8 июня, подписанном исполняющим обязанности министра обороны США Патриком М. Шэнахэном и предназначенном для его турецкого коллеги Хулуси Акара, сообщается о намерениях отстранить Турцию от программы развития истребителя F-35 — самого продвинутого военного самолета на сегодняшний день — до 31 июля. Хотя передача С-400 планируется в течение двух месяцев, согласно сведениям производителя (компании «Ростех»), Шэнахэн оставил дверь открытой. «Еще есть время изменить курс», — сказал Акару американский министр обороны.

Иными словами, или С-400, или F-35, и время на принятие решения стремительно утекает. Из ближайших событий, заявила заммистра обороны Эллен М. Лорд журналистам, «Турция не примет участия в ежегодном круглом столе исполнительных директоров F-35», намеченном на середину июня. Ожидаемое обновление документов, связанных с планом управления проектом, тоже произойдет без Турции. Если к концу следующего месяца соглашение между двумя странами не будет достигнуто, США отправят домой всех турецких пилотов и инструкторов, участвующих в программе подготовки «боевого самолета будущего». Кроме того, Турции, которая намеревалась купить сотню F-35 и уже заплатила за четыре экземпляра, придется смириться с их потерей.

Серьезность конфликта выглядит еще большей, если принять во внимание, что, по сведениям агентства Reuters, Турция участвует в производстве 937 частей летательного аппарата, в первую очередь шасси и центрального фюзеляжа. Таким образом, высылка турок будет означать для США необходимость искать альтернативных производителей. «Не такая простая задача, по причине чего Вашингтон прогнозирует, что при отсутствии взаимопонимания выход Турции из программы F-35 будет поэтапным, чтобы не повредить ее развитию», — добавляет El Mundo.

На текущий момент Анкара на попятную не идет. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал в прошлый вторник, что покупка С-400 состоится «вне всяких сомнений». Более того, Хулуси Акар заявил об отправке турецкого военного контингента в Москву — для ознакомления с военным изобретением.