Солсбери, Великобритания, , 21:37 — REGNUM Дом в британском Солсбери, в котором ранее проживал бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, планирует выкупить городской совет. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на представителя совета Алистера Канингема.

По его словам, решение выкупить дом, стоимость которого оценивается в £200 тыс., было принято из опасений, что здание приобретет какой-нибудь желающий попытаться извлечь прибыль из истории отравления Скрипалей бизнесмен.

При этом чиновник добавил, что городской совет намерен позаботится о том, чтобы здание продолжало использоваться в качестве жилого.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании, не предоставив доказательств, обвинили в причастности к произошедшему Москву.

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