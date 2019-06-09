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Названа причина поражения Порошенко на выборах-2019

Политика

Политик Владимир Зеленский с результатом 73,23% победил во втором туре президентских выборов на Украине

Названа причина поражения Порошенко на выборах-2019
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы на Украине

Киев, 9 июня 2019, 20:44 — REGNUM  Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл политику Владимиру Зеленскому на президентских выборах-2019 из-за отсутствия общения с жителями страны в социальных сетях. Об этом заявил глава избирательного штаба политсилы «Европейская солидарность» Сергей Березенко в интервью «Главреду».

По его словам, штаб экс-главы государства исходил из того, что население страны разделится на «проукраинских государственников» и граждан, которые хотят сохраняя хорошие отношения с РФ «жить сыто и спокойно».

«А оказалось, что появление Зеленского сформировало совсем другой запрос, — отметил он. — Разделив страну на тех, кто за новое, абсолютно новое, против старого».

Как передавало ИА REGNUM, политик Владимир Зеленский с результатом 73,23% победил во втором туре президентских выборов на Украине. Инаугурация избранного главы государства прошла 20 мая.

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